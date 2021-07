Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission will, dass ab 2035 in der Europäischen Union nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Das sieht ein am Mittwoch präsentierter Vorschlag vor.

© dpa-infocom, dpa:210714-99-381171/1