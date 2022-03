Brüssel. Tech-Giganten wie Facebook und Google müssen in der Europäischen Union künftig deutlich strengere Regeln einhalten. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich am Donnerstag in Brüssel auf ein Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act), das die Marktmacht der Internetriesen einhegen und für faireren Wettbewerb sorgen soll.

© dpa-infocom, dpa:220324-99-661762/1

