Tokio (dpa) - Sarah Köhler hat den deutschen Beckenschwimmern mit Bronze in Tokio die erste Medaille bei Olympia seit 2008 gesichert. Die 27-Jährige schlug am Mittwoch über die 1500 Meter Freistil hinter den Amerikanerinnen Katie Ledecky und Erica Sullivan an.

© dpa-infocom, dpa:210728-99-568224/1