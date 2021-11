Cape Canaveral (dpa) - Erstmals seit drei Jahren ist mit Matthias Maurer wieder ein deutscher Astronaut ins All geflogen. Der 51-jährige Saarländer startete am Donnerstag an Bord eines «Crew Dragon» gemeinsam mit drei Nasa-Kollegen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur Internationalen Raumstation ISS.

