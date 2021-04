New Brunswick (dpa) - Der Pharmakonzern Johnson & Johnson verzögert den Marktstart seines Impfstoffs in Europa. Das teilte der US-Konzern am Dienstag mit. Man habe Berichte über Sinusvenenthrombosen überprüft und sich für die Verzögerung entschieden.

AdUnit urban-intext1

© dpa-infocom, dpa:210413-99-188979/1