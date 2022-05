Düsseldorf. Die CDU in Nordrhein-Westfalen will Koalitionsverhandlungen mit den Grünen aufnehmen. Der CDU-Landesvorstand stimmte am Sonntag bei einer Sitzung in Düsseldorf einstimmig dafür. Das gab CDU-Landesparteichef und Ministerpräsident Hendrik Wüst bekannt. Zuvor hatten bereits die Grünen für Verhandlungen gestimmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© dpa-infocom, dpa:220529-99-473643/1

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2