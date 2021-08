Dresden (dpa) - Der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf ist tot. Er sei am Donnerstagabend im Alter von 91 Jahren im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen, teilte die Staatskanzlei in Dresden im Auftrag der Familie am Freitag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© dpa-infocom, dpa:210813-99-826236/1