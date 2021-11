Berlin (dpa) - Der Bundesrat hat die Corona-Neuregelungen mit 3G-Vorgaben am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln beschlossen. Die Länder votierten am Freitag einstimmig für das umstrittene, von SPD, Grünen und FDP vorgelegte Infektionsschutzgesetz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© dpa-infocom, dpa:211119-99-60144/1