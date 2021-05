Berlin (dpa) - Der VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth steigen in die Fußball-Bundesliga auf. Für Holstein Kiel reichte es am letzten Spieltag der 2. Liga am Sonntag nur zu Relegationsplatz drei.

