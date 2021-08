Washington (dpa) - Nach detaillierten Vorwürfen der sexuellen Belästigung mehrerer Frauen hat US-Präsident Joe Biden den Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, zum Rücktritt aufgefordert. «Ich denke, er sollte zurücktreten», sagte der Demokrat Biden am Dienstag im Weißen Haus über seinen New Yorker Parteifreund.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© dpa-infocom, dpa:210803-99-693593/1