Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn erhöht die Fahrpreise. Sie steigen am 12. Dezember im Durchschnitt um 1,9 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:211001-99-440751/1