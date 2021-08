Berlin (dpa) - Wegen des Lokführerstreiks soll am Mittwoch und Donnerstag nur ungefähr jeder vierte geplante Fernzug bei der Deutschen Bahn fahren. Beim Regionalverkehr werde das ebenfalls sehr eingeschränkte Angebot regional sehr stark schwanken, teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© dpa-infocom, dpa:210810-99-791247/1