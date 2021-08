Kabul (dpa) - Der in Afghanistan aktive Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag am Flughafen von Kabul für sich reklamiert. Dies verlautbarte IS-Khorasan, wie der IS sich in Afghanistan und Pakistan nennt, am Donnerstagabend mit einer über das Internet verbreiteten Nachricht des IS-Sprachrohrs Amak.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© dpa-infocom, dpa:210826-99-982726/1