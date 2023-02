Zahl der Toten nach Erdbebenkatastrophe auf mehr als 25 000 gestiegen

Die Zahl der Toten nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist auf mehr als 25 000 gestiegen. Wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in einem am Samstag im Fernsehen übertragenen Auftritt in der Provinz Diyarbakir sagte, liegt die Zahl allein für die Türkei nun bei 21 848. Aus Syrien wurden zuletzt 3553 Tote gemeldet.