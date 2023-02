Skispringerin Althaus gewinnt WM-Gold von der Normalschanze

Skispringerin Katharina Althaus hat bei der Nordischen Ski-WM in Planica Gold von der Normalschanze gewonnen. Die 26-Jährige siegte am Donnerstag in Slowenien vor Eva Pinkelnig aus Österreich und Anna Odine Stroem aus Norwegen.