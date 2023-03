Are. US-Ski-Star Mikaela Shiffrin hat beim Slalom im schwedischen Are am Samstag ihren 87. Weltcup-Sieg gefeiert und ist damit zur alleinigen Rekordhalterin im alpinen Skirennsport aufgestiegen. Zuvor hatte sie sich die Bestmarke für die meisten Erfolge mit dem Schweden Ingemar Stenmark geteilt.

