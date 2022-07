Pop-Art-Künstler Claes Oldenburg gestorben

New York. Der Pop-Art-Künstler Claes Oldenburg ist tot. Oldenburg sei am Montag im Alter von 93 Jahren in New York gestorben, sagte eine Sprecherin der Pace-Galerie der Deutschen Presse-Agentur in New York.

© dpa-infocom, dpa:220718-99-68963/1