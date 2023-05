Nach Eklat um Äußerungen: Tübinger OB Palmer kündigt Auszeit an

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will nach seinen umstrittenen Äußerungen in Frankfurt am Main eine Auszeit nehmen. Das kündigte er am Montag in einer persönlichen Erklärung an, die der dpa vorliegt. Zuvor hatte der Südwestdeutsche Rundfunk (SWR) darüber berichtet.