Gelsenkirchen. Frank Kramer wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Trainer des FC Schalke 04. Der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga werde den ehemaligen Coach von Arminia Bielefeld an diesem Dienstag vorstellen, hieß es am Montag weiter.

