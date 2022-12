Marokko erstes afrikanisches Team in einem WM-Halbfinale

Marokko ist als erste afrikanische Mannschaft in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften in ein Halbfinale eingezogen. Die Nordafrikaner setzten sich am Samstag in Doha mit 1:0 (1:0) gegen Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo durch.