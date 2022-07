Italiens Ministerpräsident Draghi vor erneutem Rücktritt

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi steht vor einem erneuten Rücktrittsangebot. «Vor dem Hintergrund der Abstimmung gestern Abend im Senat, bitte ich die Sitzung zu unterbrechen, weil ich mich zum Präsidenten der Republik begeben werde, um ihm meinen Entschluss mitzuteilen», sagte Draghi am Donnerstag in der Abgeordnetenkammer in Rom. Es könnte damit sein, dass er bei Staatschef Sergio Mattarella erneut seinen Rücktritt einreicht.