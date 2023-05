Frankfurt im Pokal-Finale gegen Leipzig

Eintracht Frankfurt hat das DFB-Pokal-Finale in Berlin erreicht. Der Europa-League-Sieger setzte sich am Mittwoch im zweiten Halbfinale beim VfB Stuttgart nach Pausenrückstand mit 3:2 durch und trifft damit im Endspiel am 3. Juni auf Vorjahresgewinner RB Leipzig.