FIFA-Präsident Gianni Infantino im Amt bestätigt

Der Schweizer Gianni Infantino ist zum dritten Mal zum FIFA-Präsidenten gewählt worden. Der 52-Jährige wurde am Donnerstag beim Kongress des Fußball-Weltverbands in Kigali per Applaus der Delegierten für vier weitere Jahre im Amt bestätigt.