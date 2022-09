Deutschlands Basketballer verpassen Einzug ins EM-Finale

Die deutschen Basketballer haben bei der EM in Berlin das Finale verpasst. Das Team um Kapitän Dennis Schröder verlor am Freitag gegen Weltmeister Spanien mit 91:96 und spielt am Sonntag (17.15 Uhr) gegen Polen um die Bronzemedaille.