Deutschland hat den Atomausstieg vollzogen

Der Atomausstieg in Deutschland ist vollzogen. Die drei verbliebenen Atomkraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 sind am späten Samstagabend vom Netz gegangen, wie die Betreiber mitteilten. Als letztes meldete der Betreiber von Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg den Vollzug.