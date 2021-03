  Bürstadt: Ergebnis der Kommunalwahl Hessen

Main-Tauber Bürger haben ein Recht auf Transparenz

Live aus Berlin war Kevin Kühnert zugeschaltet, um mit SPD-Landtagskandidat Anton Mattmüller über Transparenz, Lobbyismus und junge Menschen in der Politik zu sprechen. Main-Tauber-Kreis. Wie schaden einzelne in Lobbyismus verstrickte Politiker dem ganzen demokratischen System? Braucht Deutschland mehr Transparenz bei Spenden? Und was ist dran an dem Vorwurf, dass junge Menschen erst einmal arbeiten sollten, bevor sie politische Ämter übernehmen? {element} Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich SPD-Landtagskandidat Anton Mattmüller und sein Gast, der ehemalige Bundesvorsitzender der Jusos und heutige stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD Kevin Kühnert. Verantwortung für Vertrauen {furtherread} Zu dem Gespräch unter dem Titel „Saubere Politik“ schaltete sich Kühnert am Donnerstagabend Live aus Berlin zu. Der Austausch fand diesmal auf Youtube und Facebook statt und verzeichnete am Freitagmorgen insgesamt rund 250 Aufrufe. „Abgeordnete, die ihre Position missbrauchen, ziehen alle anderen mit in ein schlechtes Licht“, sagte Kühnert. Als gewählter Volksvertreter habe man eine Verantwortung gegenüber des Vertrauens der Menschen in das politische System. In diesem Zusammenhang sprach Anton Mattmüller das Thema Lobbyismus und Nebentätigkeiten von Politikern an. „Es ist dünnes Eis“, fand Kevin Kühnert. In ein Parlament gewählt zu werden, dürfe nicht den Verlust der Existenz bedeuten. Allerdings würfen Nebentätigkeiten von Abgeordneten Fragen auf: „Wem bin ich wirklich verpflichtet? Den Menschen vor Ort oder denjenigen, bei denen ich zusätzlich noch in Lohn und Brot stehe?“, nannte er ein Beispiel. Natürlich konnten Kühnert und Mattmüller nicht über saubere Politik sprechen, ohne auf das Lobbyregister einzugehen, auf das sich SPD und CDU nach langen Debatten in dieser Woche geeinigt hatten – nicht wirklich zur Zufriedenheit der Sozialdemokraten, wie am Donnerstag schnell deutlich wurde. Zwar müssten sich nun alle, die im Regierungsviertel unterwegs sind und sich mit Abgeordneten, Ministern oder deren Mitarbeitern treffen, beim Bundestag registrieren. Nicht dursetzen konnte der Koalitionspartner allerdings, dass in Gesetzesentwürfen in Zukunft Fußnoten über die Herkunft einzelner Textpassagen eingeführt werden. „Das wäre notwendig für eine kritische Berichterstattung und politische Auseinandersetzung“, so Kühnert. Denn es werfe die Frage auf, wer von bestimmten Passagen profitiert, oder Nachteile daraus zieht. „Die Arbeit ist nicht abgeschlossen“, kündigte der SPD-Politiker an: „Hoffentlich ab Herbst nicht mehr in einer Regierung, in der man sich mit CDU und CSU rumschlagen muss.“ „Keine genormten Lebensläufe“ Auch das Thema Transparenz bei Spenden kam zur Sprache. „Glauben wir ernsthaft, dass 7000 oder 9000 Euro Größenordnungen sind, die von Privatpersonen geleistet werden?“, kritisierte Kühnert die Grenze von 10 000 Euro, ab der Zuwendungen offengelegt werden müssen. „In diesem Bereich steht immer ein Interesse dahinter.“ Die Öffentlichkeit habe ein Recht darauf, zu erfahren, welcher Kandidat aus welcher geschäftlichen Richtung Unterstützung erfahre. Ein Vorwurf, mit dem sich Anton Mattmüller als junger Kandidat selbst immer wieder konfrontiert sehe: Junge Menschen sollten erst einmal arbeiten oder ihr Studium abschließen, bevor sie sich für politische Ämter bewerben. Dazu fand der 31-jährige Kühnert deutliche Worte: „Zweck von Demokratie ist es, die Breite der Gesellschaft abzubilden“, stellte er fest. „Dann kann ich von den Menschen keine genormten Lebensläufe fordern.“ Mattmüller fand, dass junge Menschen „komplett aus dem Fokus gefallen und Schüler zum Spielball im Wahlkampf geworden“ seien: „Wir müssen auch diese Stimmen hören.“ Die Landtagswahl in Baden-Württemberg in einer Woche sei ein Fingerzeig für die Bundestagswahl im Herbst, sagte Kevin Kühnert und verabschiedete sich mit einem Seitenhieb: Im Ländle müsse ein Regierungswechsel her, auch um Winfried Kretschmann und Susanne Eisenmann „eine weitere fünfjährige Beziehungskrise zu ersparen“.

Mehr erfahren