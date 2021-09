Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kandidaten zur Bundestagswahl - Teil 5 Ludwigshafener SPD-Bundestagswahlkandidat Christian Schreider will Klimaschutz - mit der Industrie

Christian Scheider (49) tritt für die SPD in Ludwigshafen an. In der Chemiestadt seien Klimaschutz, Mobilität und industrielle Zukunft miteinander verbunden wie sonst an wenigen Orten in Deutschland, meint er.