Winter-Urlaub auf Mallorca: Eine Insel (fast) für sich allein

Hola, hay alguien? (Hallo, ist da jemand?) Menschenleere Strände, wenig Trubel in den Städten und abwechslungsreiche Insel-Ausflüge ohne Stau: „In den Wintermonaten entdecken Gäste Mallorca ganz neu, ob bei einem Bummel über Flohmärkte oder einer Tour entlang der Weinstraße“, sagt Fernando Gonzalez, Sales & Marketing Manager bei Grupotel Hotels und Resorts, das zu den größten Hotelunternehmen der Balearen gehört. Die sonst so quirlige, feinsandige Playa de Palma ist nahezu einsam und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen mit Picknickpause ein. Dort befinden sich auch die beiden Vier-Sterne-Häuser Grupotel Playa de Palma Suites & Spa mit großzügigem Wellnessbereich sowie Grupotel Acapulco Playa ausschließlich für Erwachsene.

Besonders ans Herz legt Experte Fernando Gonzalez Gästen die Sonnenuntergänge an der Westküste. Warum diese gerade zur kühleren Jahreszeit einen besonderen Reiz haben und mit welchen duftenden Boten der Frühling schon im Januar Einzug hält, erklärt er in seinen Tipps für einen winterlichen Sonnen-Urlaub auf Mallorca.

Tipp 1: Flohmarkt von Consell

Die kleine Ortschaft Consell, etwa 20 Fahrminuten nördlich der Hauptstadt Palma gelegen, ist wegen ihres Flohmarkts ein spannendes Ausflugsziel für Sonntage. Was Schnäppchenjäger an den etwa 300 Ständen am „Mercat de Vell de Consell“ (8 bis 14 Uhr) finden? Antiquitäten, Möbel und mallorquinische Kunst für Haus oder Garten. Tipp von Fernando Gonzalez: „Am besten schon früh morgens kommen, um sich die seltenen Schätze zu sichern.“

Tipp 2: Strandpicknick an der Playa de Palma

Eine Dosis Meeresbrise und ein Picknick im Sand? In den milden Wintermonaten fühlen sich Mallorca-Urlauber an den menschenleeren Stränden wie Entdecker einer einsamen Insel. Selbst an der Playa de Palma haben sie den berühmten, knapp fünf Kilometer langen Strand weitgehend für sich, können am Meer verweilen und picknicken oder bis in die Hauptstadt Palma wandern. Dort haben viele Bars, Cafés und Restaurants auch in den Wintermonaten geöffnet.

Tipp 3: Mallorcas Weinstraße

Mit rund 70 Bodegas verteilt über die ganze Insel ist die Auswahl, mallorquinische Weine zu verkosten, vielfältig. Besonders Spaß macht das im Rahmen einer Tour entlang der offiziellen Weinstraße der Genossenschaft Binissalem. Ganz in der Nähe, zwischen Inca und Muro, erreichen Weinkenner das Gut Son Ramon, seit 1996 im Besitz von Hoteliersfamilie Ramis. Die Gründer der mallorquinischen Kette Grupotel Hotels & Resorts lassen dort unter mallorquinischer Sonne Trauben wie Chardonnay, Prensal Blanc, Syrah, Cabernet Sauvignon und Callet reifen.

Tipp 4: Wo der Tag am schönsten endet

Die Sonnenuntergänge auf Mallorca entfalten erst im Winter ihre wahre Magie: Dann liefern Wolkenspiele und manchmal Nebel ein Schauspiel in Orange, Rot und Lila. Experte Fernando Gonzalez: „Schöne Orte, um den Sonnenuntergang auf Mallorca zu erleben, sind das Cap Formentor, die Aussichtsplattform Sa Foradada bei Deià oder das Kloster Randa. Aber wer schon einmal zur Magic Hour entlang der Westküste gefahren ist, weiß, dass eigentlich hinter jeder Kurve ein neuer Aussichtspunkt wartet.“

Tipp 5: Duftendes Blütenmeer

Die ersten Mandelbäume auf Mallorca entfalten ihre Blütenpracht Mitte bis Ende Januar, ihre Knospen öffnen sich bereits ab einer Temperatur von etwa 15 Grad. Die weißen und zart-rosa Blüten überziehen dann die Insel mit ihrem süßlichen Geruch, zudem bieten die Plantagen einen spektakulären Anblick und ziehen jedes Jahr aufs Neue Einheimische und Gäste an. Wer den Duft der Mandelblüte mit nach Hause nehmen möchte: Das Mandelparfüm ist auf Mallorca unter dem Namen Flor d’Ametler bekannt.

Tipp 6: Wohnen mit Meerblick

Mallorcas Playa de Palma ist im Winter menschenleer und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen. In der Nähe befinden sich die Vier-Sterne-Häuser Grupotel Playa de Palma Suites & Spa mit großem Spabereich sowie das Adults Only Grupotel Acapulco Playa. Weitere Auskünfte gibt es bei Grupotel Hotels & Resorts, C/Ramal Ca na Gabriela, 4, E-07600 Playa de Palma/Mallorca, Balearen/Spanien, Telefon +34/971/708240, info@grupotel.com, www.grupotel.com