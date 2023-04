Diefenbach: „Baustein für eine gute Entwicklung eines jeden Kindes"

„Frühe Bildung in gut geführten Kindertagesstätten ist der wesentliche Baustein für eine gute Entwicklung eines jeden Kindes“, sagt Sabine Diefenbach, Geschäftsführerin der Kinderlandnet ggmbh. Aktuell gehören zu der gemeinnützigen GmbH zwei Kindertagesstätten in Mannheim, und zwar in der Schwetzingerstadt und auf dem Lindenhof sowie eine in Heidelberg. Im Sommer wird das Kindernest Schneeberg, das neue Haus am Taylor Park eröffnet. Dort können 20 Krippenkinder und 40 Kindergartenkinder betreut werden. Das Kindernest Schneeberg des privaten freien Trägers wird im teiloffenen Konzept geführt, und zwar mit offenen freundlichen themenbezogenen Bildungsräumen. Dazu gehören unter anderem ein Kinderlabor, ein Atelierbereich, eine offene Küche sowie eine Bibliothek, ein Bistro und ein großer Bewegungsraum. Das Außengelände bietet naturnahe Entdeckungsräume für die Kleinsten und die größeren Kindergartenkinder. Zu den Highlights gehören neben einem Kräuterhochbeetgarten, auch ein Wasserspielbereich und die Kletterrutsche vom 1. OG bis in den Garten. Derzeit ist das Haus noch im Bau, so die Geschäftsführerin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Investor und Bauherr Torsten Ohrnberger errichtet das nachhaltige und ganzheitliche Gebäude nach KFW Standard 40. „Er legt, ganz im Sinne der nächsten Generationen, großen Wert auf ökologische Maßnahmen und Nachhaltigkeit“, sagt Diefenbach. „Mit einer Solaranlage auf dem Dach und Wärmepumpen, versorgt er das Gebäude mit Strom, Heizwärme und Kühlung.“ Ohrnbergers langjährige Erfahrung in pragmatischer und ökologisch-ökonomischer Bauweise sowie die beständige Mission von kinderlandnet durch Sabine Diefenbach bilden somit eine Symbiose, die mit viel Herzblut in Form dieses Projekts auf der Konversionsfläche zwischen Käfertal und Vogelstang umgesetzt wird.

Die Rechte der Kinder und Partizipation haben einen hohen Stellenwert im modernen pädagogischen Konzept. „Natürlich stellen wir auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit langen Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung in den Vordergrund“, sagt sie. Als Geschäftsführerin der privaten Kita liegt Diefenbach zudem eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung besonders am Herzen. Damit alle Kinder eine pädagogisch wertvolle und liebevolle Betreuung genießen und sich wohlfühlen können, hat sich kinderlandnet die Mission „Gemeinsam Wachsen“ auf die Fahne geschrieben. Im Rahmen des teiloffenen Konzepts haben die Kinder feste Bildungsbegleiter und treffen sich mindestens einmal am Tag in dessen Gruppe für den Tageskreis und in ihren Interessengruppen. „Die Kindergartenkinder haben einen größeren Radius und können sich im Haus freier bewegen, die Krippenkinder werden im direkten Gruppenbezug betreut und können die Bildungsräume im Haus mit ihrer Altersgruppe nutzen“, sagt Diefenbach. Um diese Ziele kindgerecht umsetzen zu können, legt kinderlandnet größten Wert auf gut geschulte und einfühlsame Teammitglieder. Im Kindernest Schneeberg werden rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Wohl der Kinder im Einsatz sein.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ludwigshafen Abstimmen für Kita aus Ludwigshafen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Betreuung Trotz neuer Kitas bleiben Plätze in Mannheim Mangelware Mehr erfahren

Kindertagesstätte mit einer ausgewogenen Ernährung

Der Träger legt zudem großen Wert auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung mit drei Mahlzeiten pro Tag. „Wir haben einen Biocaterer, der die Produkte täglich frisch liefert“, sagt Diefenbach. „Frühstück und Nachmittagsimbiss bereiten wir selbst zu.“ „Bei uns gibt es zudem ein spezielles Ernährungskonzept, bei dem die Kinder die Nahrungsmittel beim Essen entdecken in ihrer Form, Farbe und Geschmack.“ Auch Selbstständigkeit wird in diesem Rahmen gefördert. „Schon die Kleinsten dürfen sich das Essen selbst auf den Teller schöpfen und viel eigene Wirksamkeit und Körpergefühl entwickeln. Dabei sollen die Kinder früh ihr individuelles Sättigungsgefühl erlernen, Favoriten unter den Lebensmitteln finden und auch feststellen dürfen, was sie nicht gern essen.

Um auch künftig den Kindern eine glückliche Zeit in der Kita zu ermöglichen, ist die gemeinnützige GmbH auf der Suche nach Mitarbeiter*innen, um ihr Team zu vergrößern. Ihren Erzieherinnen und Erziehern bieten sie einen außergewöhnlichen Arbeitsplatz. „Gemeinsam wachsen heißt, die Teammitglieder lernen mit den Kindern.

Eine zertifizierte Kindertagesstätte im ständigen Austausch

Teammitglieder wachsen täglich mit den Kindern und lernen von und durch die Kinder“, betont Diefenbach. „Dieser Beruf ist großartig. Jeder einzelne Mitarbeitende wird gesehen und darf sich nach seinen Stärken entwickeln. Fortbildungen werden gezielt geplant in regelmäßigen Personalentwicklungsgesprächen.“ Nachwuchskräfte für Leitungsaufgaben bekommen die Chance auf ein Mentoring und Leitungsqualifizierung. Sie fügt hinzu. „Kinderlandnet lebt eine Kitakultur mit Werten wie Selbstverantwortung, Zuversicht mit Humor und Respekt, die jeden Einzelnen in den Teams stärkt und nicht alleine lässt. Partizipation ist die Grundlage in der pädagogischen Haltung und in den Teams. Eine hohe Zufriedenheit der Teammitglieder entsteht durch den fachlichen Austausch, ob kollegial oder mit einem Coach. In diesem Rahmen gäbe es fest etablierte routinierte Teambesprechungen, die jedem Mitsprache und Mitgestaltung ermöglichen. So sei Kinderlandnet TopKita-zertifiziert, bei diesem Prozess regelmäßigen Evaluationen der Eltern, der Teammitglieder und zwischenzeitlich auch der Kinder Standard seien. „Das motiviert unsere Mitarbeiter kontinuierlich das „gemeinsame Wachsen“ weiterzubringen“, sagt Diefenbach.

Interessierte Eltern aus Mannheim, die ihre Kinder im Kindernest Schneeberg betreuen lassen möchten, melden sie einerseits bei MeKi, dem Mannheimer Registrierungssystem im Internet an. Parallel können die Erziehungsberechtigten ab sofort, eine E-Mail an schneeberg-eltern@kinderlandnet.de schicken.