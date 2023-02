Freizeitbad Neckarhausen öffnet deutlich früher als erwartet

Edingen-Neckarhausen. Das Freizeitbad der Gemeinde in Neckarhausen kann nun doch bereits in der kommenden Woche wieder öffnen. Das hat Thea Crebert von der Stabsstelle im Rathaus auf Anfrage bestätigt. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass das Bad wegen eines Totalschadens an der Lüftungsanlage ein halbes Jahr geschlossen bleiben muss.

In Zusammenarbeit mit einem örtlichen Handwerker sei es nun aber gelungen, den defekten Motor vorübergehend durch einen anderen zu ersetzen. Der Badebetrieb werde am Dienstag, 7. Februar 2023, wieder aufgenommen.