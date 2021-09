Exklusive Uhren, erlesener Schmuck und individuelle Beratung

Juwelier Wenthe: Auf rund 400 Quadratmetern Verkaufsfläche finden die Kunden in Wohlfühlatmosphäre und aller Ruhe ihr Lieblingsstück / Große Auswahl an individuellen Trauringen

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Familienunternehmen mit Tradition: Juwelier Wenthe wurde 1862 gegründet und ist damit eines der ältesten Mannheimer Einzelhandelsgeschäfte mit dem Schwerpunkt auf Handwerkskunst. 1980 übernahm Hans Dieter Wüst das Juwe-liergeschäft – heute arbeiten dort nicht nur Firmenchef Hans Dieter Wüst und seine Frau Helga Wüst, sondern auch die Söhne Alexander und Michael.

Auf zwei Etagen finden sich in Q 1, 1, Ecke Fressgasse – Breite Straße eine erlesene Auswahl exklusiver Uhren- und Schmuckmarken, ein Diamanten- und Trauringzentrum sowie eine zertifizierte Meisterwerkstatt. Für die individuelle Beratung von erfahrenen Uhrmachermeistern und Goldschmieden in Wohlfühlatmosphäre bietet die insgesamt 400 Quadratmeter große Verkaufsfläche den nötigen Raum. In der Kinderspielecke wird den kleinen Besuchern nicht langweilig, während sich die Erwachsenen in Ruhe über die renommierten Luxusuhrenmarken und ausgewählten Juwelenpreziosen informieren können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zum Sortiment gehören unter anderen Uhren traditionsreicher Manufakturen wie Glashütte Original, Omega, Breitling, Chopard, TAG Heuer, Grand Seiko, Nomos, Longines und viele mehr. In der hauseigenen Sichtwerkstatt führen Uhrmacher- und Goldschmiedemeister Revisions- und Garantieleistungen aller Uhrenmarken des Fachgeschäfts aus – von kleinsten Reparaturen über komplexe Revi-sionen mechanischer Uhren bis hin zur Aufbereitung antiquarischer Armbanduhren.

Zum großzügigen Schmucksortiment gehören Brillantschmuck, eigene Goldschmiedearbeiten sowie auch Perlenschmuck. Im hauseigenen Atelier werden individuelle Wünsche erfüllt, Umarbeitungen oder Unikatsanfertigungen umgesetzt – das alte Handwerk wird dabei mit modernsten Instrumenten umgesetzt. In die eigenen Schmuckkollektionen fließen aktuelle Inspirationen von Messen, Reisen und aktuellen Modetrends mit ein. Und auch, wer das Besondere für die Hochzeit sucht, ist bei Wenthe richtig: Über die moderne Aufzugsanlage erreichen die Kunden die erste Etage mit dem Trauringstudio mit hochwertigen Trauringprogrammen der Markenhersteller Acredo, Steinberg und 123 Gold.de. Bei über eine Milliarde Variatio-nen, die über den Trauringkonfigurator möglich sind, lassen sich beinahe alle Wünsche erfüllen.