Einfach bääärig! Die Kanzlerin als Teddy

Region/München. Angela Merkel ist die erste Frau an der Spitze Deutschlands. Sie blickt auf vier Amtszeiten und fast 16 Jahre als Bundeskanzlerin zurück. Mit Ende der Legislaturperiode endet die Ära Merkel, sie wird bei der Bundestagswahl 2021 nicht erneut für das Amt kandidieren. Als künftige Altkanzlerin darf sie sich einreihen in die hochkarätige Liga ihrer Amtsvorgänger und zurückblicken, auf das, was sie für Deutschland geleistet hat, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sie wird vielen Menschen, sogar über die Landegrenzen hinaus, in positiver Erinnerung bleiben – als Politikerin, aber auch als der Mensch Angela Merkel. Das bestätigt auch das britischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov. In seiner europaweiten Eurotrack-Umfrage wurde die Bundeskanzlerin aus acht verschiedenen Präsidenten und Machthaben auf Platz eins der Beliebtheitsskala gewählt. Deshalb hat auch das Unternehmen SammlerGalerie den treffenden Namen „Angela – Kanzlerin der Herzen“ für seinen neuen Sammlerbären gewählt.

"Angela - Kanzlerin der Herzen" heißt dieser Sammlerteddy, der eine Hommage an die Kanzlerin ist. © Sammlergalerie GmbH & Co. KG

In Zusammenarbeit mit der Manufaktur Hermann aus Coburg, wird der Sammlerbär in limitierter Stückzahl zu Ehren der Bundeskanzlerin produziert. Angela Merkel konnte ihr persönliches Exemplar des Kanzlerinnen-Bärs während ihres Besuchs der Automesse IAA überreicht werden. Der Bär ist exklusiv über die Firma SammlerGalerie erhältlich - ein Stück deutscher Geschichte in einem besonderem Format.

Und hier noch ein paar bäääärige Details: Der 41 Zentrimeter große, handgefertigte Bär ist aus Mohair Plüsch mit fester Wattefüllung und kann frei sitzen. Die Designer haben typische Merkmale Angela Merkels aufgegriffen: die Perlenkette in den Nationalfarben schwarz-rot-gold und der klassische Blazer, hier in Rot, in Kombination mit einer schwarzen Hose. Die aufwändige Perücke rundet das Modell ab. In blauer Stickerei sind auf der linken Fußsohle unter anderem Details zur Amtszeit und die individuelle Stückzahlnummer vermerkt. Den rechten Fuß ziert der Schriftzug „Kanzlerin der Herzen“. Der Verkaufspreis inklusive nummeriertem Echtheitszertifikat beträgt 189 Euro.

