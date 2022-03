Weinheim. In Weinheim hat sich ein Auffahrunfall am Dienstagnachmittag ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 41-Jähriger gegen 15.15 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Weststadt. Vor der Einmündung in die Waidallee fuhr er einem Wagen des Roten Kreuzes auf, da dieser stark bremste.

Der Sachschaden beläuft sich auf 16.000 Euro. Keiner der beiden Fahrer wurde verletzt.