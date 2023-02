Rülzheim. In Rülzheim ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Metall gestohlen worden. Wie die Polizei mitteile, demontierten bislang unbekannte Täter rund 150 Meter Dachrinne von einer Gaststätte Am See. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 07274-9580 zu melden.

