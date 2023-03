Worms: Bunte Blüten und Frühlingsdeko

Kalendarisch beginnt der Frühling bereits am 20. März und auch die Temperaturen steigen hoffentlich pünktlich zum ersten Aktionswochenende des Jahres in der Wormser Innenstadt. Am 1. und 2. April heißt es „ Worms blüht auf“, wenn sich zahlreiche Betriebe rund um Garten, Floristik und Dekoration im Herzen der Nibelungenstadt präsentieren.

Für das buchstäbliche Aufblühen an den zentralen Plätzen hat sich die städtische Abteilung Grünflächen und Gewässer, in Kooperation mit den Gärtnern des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Worms (ebwo), ins Zeug gelegt. Wer beim Flanieren hungrig wird, kann sich an beiden Tagen auf die Speisen und Getränke diverser Gastronomiebetriebe und Vereine freuen. Während sich die kleineren Besucher bei Kinderaktionen austoben können, erwarten die Großen auf dem Marktplatz vier Autohäuser aus Worms und Region sowie ein E-Bike Händler mit ihren neuesten Modellen. Weitere Informationen findet man auf www.wormser-einkaufstage.de.

Am Lutherplatz präsentiert die Lebenshilfe Worms Floristik, Dekorationen sowie Eigenprodukte aus Holz und Stoff. People’s Garden, BKS Worms, Der Lions Club Worms und Rudolf Maaß finden sich auf dem Obermarkt. Kunsthandwerk, Gartendekorationen sowie Blumen gibt es auch entlang der Kämmererstraße zu entdecken. Hier reihen sich die kreativen Stände von Ton und Topf, Birgit Keil, Kerstex von Maria Dech, Hebels Eierlei, Das Terrakottahaus Mediterran, Hobbygruppe Meinhardt u. Brunett, Creatives by Caro, M. Geil und KunSTückchen aneinander. Auch der Imkerverein Worms und Umgebung ist hier zu finden.

Auch den kleinen Besuchern wird ein abwechslungsreiches Programm geboten: Am Parmaplatz sorgt ein Kinderkarussell für großen Spaß und der Schaustellerbetrieb Junga hält Spielwaren und Ballons bereit. Kreativ wird es am Lutherplatz mit Bastelideen von Jule’s Box. Hier können sich die Kinder auch im Anschluss bei der beliebten Hütchenschlacht oder auf der Hüpfburg von mytoys so richtig austoben.

Auf dem Marktplatz werden die Auto- und E-Bike-Interessierten fündig. Dort stellen vier Autohäuser ihre neuesten Modelle vor, auch E-Bikes sind zu sehen und laden zur Testfahrt ein. red