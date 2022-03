Supermarkt mit Pistole überfallen

St. Leon-Rot. Ein Unbekannter hat am Samstagabend einen Lebensmitteldiscounter in St. Leon-Rot überfallen. Nach Polizeiangaben betrat der Mann kurz nach 20.30 Uhr den Supermarkt und bezahlte zunächst einige Artikel an der Kasse. Dann zog er eine schwarz-silberne Pistole aus seinem Hosenbund und bedrohte damit die Kassiererin. „Um seiner Forderung nach Bargeld Nachdruck zu verleihen, ging er die Kassiererin noch körperlich an“, so die Polizei. Der Täter griff in die offene Kasse und stahl daraus rund 1200 Euro. Danach flüchtete er aus dem Supermarkt. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise an Telefon 0621/1 74 44 44. vs

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1