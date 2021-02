Worms. „Ich wünsche, dass die Schule wieder offen ist, weil ich vermisse meine Freunde und meine Lehrerin“, schreibt Ecem. Hilal findet, dass die Corona-Zeit zwei Seiten hat: „Eine ist doof, die andere ist schön. Am Anfang war es schön zu Hause zu sein. Aber irgendwann war es schrecklich, immer das Gleiche zu sehen. Meine Laune wurde immer schlimmer. Ich habe meine Freunde, meine Schule und alles, was man nicht mehr machen konnte vermisst.“ Der Worms-Verlag hat jetzt ein Buch veröffentlicht, in dem Viertklässler über ihre persönliche Corona-Zeit schreiben. Es ist das Ergebnis eines Schreibwettbewerbs, der an allen Wormser Grundschulen ausgelobt wurde.

Grundschüler Jamie mit seiner Corona-Textseite samt einem selbst gefertigten Linolschnitt. © Bertram Schmitt

Oft ist es die Oma, die fehlt, mal drücken die Kinder ihren Ärger über das Maskentragen aus. Dann gibt es die Angst, dass sich jemand in der Familie ansteckt. Für Jamie war die Zeit „der Horror“. Und den Wochenplan, den er von der Schule für die Heimarbeit bekommen hat, „das Grauen auf Papier!“ Für die meisten war es wohl auch eines der größten Probleme, dass sie ihre Freunde nicht mehr treffen konnten, berichtet Bertram Schmitt. Der pensionierte Lehrer, der von 2008 bis 2015 die Nibelungenschule in Lampertheim-Hofheim leitete, hat das Projekt von Anfang an begleitet und am Ende auch die Texte der Grundschüler für die Veröffentlichung vorbereitet.

Kinder in der Corona-Zeit Unterstützt durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ veranstaltete Bertram Schmitt einen Schreibwettbewerb für Grundschüler. Diese sollten ihre Erfahrungen des veränderten Alltags in der Corona-Zeit berichten. Von 760 Schülerinnen und Schülern beteiligten sich rund 90. Davon wurden 63 Texte in dem aktuellen Buch „Grundschulkinder schreiben über ihre Corona-Zeit“ veröffentlicht. Das Buch ist im Worms Verlag erschienen und kostet zehn Euro.

Anlass zum Schreiben

Die Initialzündung gegeben habe Claudia Koch, die beim Diakonischen Werk das Programm „Demokratie leben!“ des Bundesfamilienministeriums mit konkreten Projekten füllt. Es war die Zeit des ersten Lockdowns. Am 12. März 2020 schlossen die ersten Schulen, am 16. März waren alle dicht. Homeschooling, Spielplätze geschlossen, keine Freunde mehr treffen – die Kinder hatten einen Anlass zu schreiben, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Das Team wollte gezielt Grundschüler ansprechen, weil es auf dieser Stufe – zumindest theoretisch – die meisten Kinder erreicht.

Über die 14 Grundschulen der Stadt sprach Schmitt 760 Viertklässler an, drückte deren Lehrern die Bündel mit den Infos in die Hand. Trotz des Zeitdrucks – die Texte mussten in knapp zwei Wochen fertig sein – beteiligten sich die meisten Schulen. 90 Kinder lieferten am Ende einen Text ab, von denen eine Jury die zwölf Sieger ermittelte. Zugleich schlug der stadteigene Worms-Verlag vor, die Texte in einem Büchlein zu veröffentlichen. 63 Texte sind nun abgedruckt, bebildert unter anderem mit Linolschnitten, die die Kinder in Bertram Schmitts Druckwerkstatt „Der kleine Gutenberg“ selbst anfertigten.

Für die Veröffentlichung sammelte Schmitt die Erlaubnis aller Eltern ein: „Ich bin durch alle Vororte von Worms getourt und war in bislang mir völlig unbekannten Ecken.“

So bildet das Büchlein „Grundschulkinder schreiben über ihre Corona-Zeit“ einen Querschnitt der Befindlichkeiten von Zehnjährigen in der Pandemie ab. Schmitt kennt aber auch die Grenzen „Soziale Konflikte sind nicht thematisiert worden“, sagt er. Kinder aus Elternhäusern, in denen Gewalt ein Thema ist, hätten wohl nicht mitgemacht. Ohnehin hält Schmitt es für die größte Herausforderung, auch Kindern bildungsferner Haushalte einen fundierten Schulunterricht zu ermöglichen. Schulleiterkollegen berichten, dass man in Zeiten der Schulschließung zehn bis 20 Prozent der Kinder verloren habe. „Es gibt Lernpakete, die Eltern in der Schule einfach nicht abgeholt haben“, so Schmitt. Da helfen seiner Meinung auch die ganzen digitalen Medien nichts.

Gerade für Schulanfänger, die Lesen, Schreiben und Rechnen lernen müssen, seien geschlossene Schulen ein Riesenproblem. „Im Grunde müsste man das ganze Schuljahr wiederholen“, sagt der Pädagoge. Die Pandemie wirke hier wie ein Brennglas für die Problematik. Dass die Kinder im harten Lockdown auch ihre Freunde vermissen, sei eine soziale Problematik, deren Langzeitfolgen noch gar nicht abschätzbar seien. Schmitt: „Es ist ein Dilemma“