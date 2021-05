Schnelltestzentrum am Tiergarten

Worms. Auf dem Parkplatz des Tiergartens hat die Wormser Paulus-Apotheke ein öffentliches Schnelltestzentrum eingerichtet. Ohne Termin kann man sich dort täglich – kostenlos – zwischen 8.30 Uhr und 16.45 Uhr testen lassen. „Das Angebot richtet sich an alle Tiergartenbesucher und Bürger, unabhängig von ihrem Wohnort“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Tiergarten und Stadt. Das Angebot wurde eingeführt, da der erforderliche Nachweis eines negativen Corona-Schnelltests, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, viele Tiergarten-Besucher vor enorme Hürden gestellt habe, hieß es. Um die Testung zu beschleunigen, kann man Zuhause das Registrierungsformular ausfüllen. Dieses ist auf der Internetseite des Tiergartens zum Download oder vor Ort erhältlich. her

