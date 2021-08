Am dritten Tag von Jazz & Joy kam dann auch der Jazz nach Worms: Das Berliner Trio Bobby Rausch empfing das hereinströmende Publikum am Schlossplatz. Mit Bassklarinette, Baritonsaxofon und Schlagzeug wurde ein Jazz zelebriert, der mäandernd urban rohe Klänge mit Fusion vereinte. Wie das geht? In dem man manche Themen monomanisch wiederholt und sich cleverer elektronischer Effektgeräte bedient,

...