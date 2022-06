Hautzentrum öffnet für Patienten

Worms. Auf knapp 500 Quadratmetern Fläche gibt es in Worms nun einen neuen Dermatologie-Standort. In der Herrnsheimer Hauptstraße 137a ist nach rund zwölf Monaten Bauzeit am Samstag das Hautzentrum eröffnet worden. Seit diesem Dienstag sind die Praxisräume auch für Patienten geöffnet.

„Wir freuen uns sehr darauf, den Patientinnen und Patienten in Worms modernste Verfahren aus Diagnostik und Therapie ab sofort wohnortnah anbieten zu können“, so Nina Berkes, Ärztliche Leiterin des Hautzentrums, das zum Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) des Klinikums Ludwigshafen gehört. Der Grundstein für die Eröffnung des neuen Hautzentrums wurde bereits zwei Jahre zuvor gelegt, als Ludger Schmidt-Riese das Klinikum im Sommer 2020 bat, seine Hautarztpraxis nach und nach zu übernehmen, um sich aus dem Praxisalltag zurückziehen zu können. Berkes stieg als Ärztin in die Praxis mit ein und übernahm die Ärztliche Leitung.

Künstliche Intelligenz im Einsatz

Mit dem Umzug der Praxis von der Leuschner-Straße in die neuen Räumlichkeiten wurde nicht nur mehr Platz geschaffen. „Der Neubau sei gezielt so konzipiert worden, dass neueste Technologien der Dermatologie zum Einsatz kommen könnten“, schreibt das Klinikum in einer Pressemeldung. So würden für das Hautkrebs-Screening unter anderem Fotofinder mit künstlicher Intelligenz eingesetzt, die auch kleinste Veränderungen von Pigmenten erkennen und Hautkrebs so frühzeitig zu diagnostizieren.

Außerdem profitieren die Patienten von der Kooperation des neuen Hautzentrums mit der Hautklinik des Klinikums unter der ärztlichen Leitung von Edgar Dippel. „Das MVZ in Worms eröffnet für uns alle die Möglichkeit einer neuen Art der Zusammenarbeit“, so Dippel und fügt an: „Wir möchten die bei uns ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte strukturiert an den Praxisalltag heranführen und ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten im ambulanten Sektor bieten. Am Ende wird es der Patient selbst sein, der den größten Nutzen aus der Bündelung unserer Kompetenzen ziehen wird.“ All dies feierte das Hautzentrum auch bei der Eröffnung des Neubaus am Wochenende. Am neuen Standort werkelten im Dezember noch die Handwerker. Eigentlich sollte zu diesem Zeitpunkt das Richtfest gefeiert werden, das coronabedingt allerdings abgesagt werden musste. Umso mehr freute sich das Team um Leiterin Berkes nun über die Schlüsselübergabe.

Die Ärztin setzt beim Praxisteam im neuen Hautzentrum auf eine Mischung von jungen Ärzten und erfahrenen Kollegen. So bleibt auch Hautarzt Schmidt-Riese als Arzt im Team. Weitere Kollegen und Kolleginnen vor Ort sind Nils Barsom, Ivelina Georgieva-Dimitrova, Veronika Letzel und Ela Levina.