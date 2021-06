Edle Tropfen zum Jubiläum

Worms. Die Stadt Worms hat künftig drei Lutherweine, die bei offiziellen Anlässen ausgeschenkt werden. Wie die Nibelungenstadt am Mittwoch mitteilte, sei die Idee einer Lutherwein-Edition durch die Wormser Winzer Andreas Schreiber vom Weingut Dr. Schreiber in Worms-Abenheim sowie Markus Keller vom Weingut Keller in Worms-Pfiffligheim gemeinsam mit dem Leiter der Tourist Info, Bernd Leitner, realisiert worden. Die Weine – ein Lutherwein Spätburgunder (Keller), ein Lutherwein Riesling (Dr. Schreiber) sowie ein Riesling aus der historischen Weinlage „Luginsland“ (Dr. Schreiber) – sind in der Tourist-Information und ab 3. Juli im Worms-Laden in den Elefantenhöfen erhältlich.

Kreatives Weinmarketing mit historischem Bezug sei im Trend, so die Stadt Worms, das würden auch Andreas Schreiber und Markus Keller wissen. Und so sei es ihnen nicht schwergefallen, den Bogen vom Wein zum Reformator zu spannen. „Der Luther-Riesling ist ein Typus, der durch seine Gradlinigkeit und Eleganz all das verkörpert, was er soll. Die Frische und die Frucht des Weines spiegeln all das wider. Sicherlich hätte er Luther auch geschmeckt und vielleicht hätte er sich hinreißen lassen zu diesem Zitat: ,Eine feste Burg ist unser Riesling’“, schmunzelt Schreiber. „Dennoch“, fügt er hinzu, „der Ursprung dieses Zitates ist ganz bestimmt viel mehr geprägt von Luthers Thesen und die Bedeutung ist wohl jedem bekannt.“

Die Weine der Stadt Worms als Hommage an den Reformator. © Stadt Worms

Wer es eher kräftiger mag und Rotweine bevorzugt, der ist beim Spätburgunder vom Pfeddersheimer Hochberg vom Weingut Keller bestens aufgehoben, hieß es. Seine Holznote sei deutlich zu schmecken. Sowohl Riesling als auch Spätburgunder gelten als traditionelle Rebsorten und bieten sich geradezu als Lutherwein an, erläutert Keller.

Nur 500 Rebstöcke

Bernd Leitner von der Tourist-Information kennt zudem die Hintergründe zum Luginsland-Riesling: „Die Stadt verfügt in Innenstadtlage direkt an der Stadtmauer über die historische Weinlage ,Luginsland’, aus der pro Jahr lediglich rund 800 Flaschen Riesling trocken abgefüllt werden können. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern stehen gerade einmal 500 Rebstöcke.“

Die Weine Luther-Spätburgunder und Riesling liegen bei 9,50 Euro je Flasche, der Luginsland-Riesling ist für 10,50 Euro zu haben. her