Bändchen regeln Zutritt

Worms. Nach der Kritik am Zutrittsverfahren zum Weindorf beim Wormser Backfischfest haben sich die Verantwortlichen nun gemeinsam Gedanken gemacht, wie mehr Personen in den Genuss eines Weindorfbesuchs kommen könnten. Wie berichtet, dürfen nur 500 Menschen zeitgleich den Bereich besuchen, deshalb war es am Samstag zu einer langen Schlange und später zu einem Aufnahmestopp gekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun will das Stadtmarketing als Initiator des Weindorfs ein Zutrittssystem installieren. Ziel sei es, möglichst vielen Festplatzbesuchern das Feiern an einem der Tische im Weindorf zu ermöglichen. Bei der Wettervorhersage sei es aber jetzt schon klar, dass nicht jeder einen Platz bekommt. So gibt es laut Stadt keine Vorausbuchung mehr, nur Personen, die sich über das Buchungssystem für den Festplatz angemeldet haben und sich mit 3G-Regelung dort befinden, könnten das Weindorf besuchen, das ab 14 Uhr öffnet.

Die ständig aktualisierte Gesamtzahl von 500 Menschen sei der limitierende Faktor. Ab 17 Uhr erhalten neue Besucher farbige Bänder, die zum Verweilen von bis zu drei Stunden berechtigten. Jede Stunde erfolge eine Änderung der Farbe und ab 19 Uhr müssten die Besucher ohne Bändchen gehen, um Platz für neue Gäste zu schaffen. „Damit schaffen wir eine Fluktuation, damit mehr Menschen in den begrenzten Genuss kommen“, so ein Sprecher. sin