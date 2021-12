Auto prallt gegen Baum

Worms. Zwei Personen haben sich bei einem Unfall am Wochenende verletzt, als sie mit dem Auto gegen einen Baum gefahren sind. Wie die Polizei mitteilte, war der Renault Kangoo am Freitagabend gegen 22. 45 Uhr auf der Straße Am Krankenhaus in Richtung Johann-Hinrich-Wichern-Straße unterwegs. Vermutlich war der 18-jährige Fahrer zu schnell gefahren, verlor die Kontrolle und kam nach links von der Fahrbahn. Dabei prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Das Auto kam entgegengesetzt der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der Fußraum des Beifahrers so stark deformiert, dass das Bein des ebenfalls 18-jährigen Beifahrers eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr brauchte eine Stunde, um den jungen Mann aus dem Auto zu befreien. Auch der Fahrer verletzte sich. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. vs

