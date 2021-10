92-Jährige betrogen

Rhein-Neckar. Um ihr Erspartes gebracht haben Betrüger eine 92-jährige Wormserin. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde sie Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Die Frau erhielt einen Anruf einer angeblichen Polizistin. Diese schilderte, dass die Tochter der Wormserin einen Verkehrsunfall verursacht habe. Eine Frau sei hierbei ums Leben gekommen, die ein Kind und einen Ehemann hinterlässt. Angeblich habe sich der Schwiegersohn der Seniorin bereits mit der Familie der Verstorbenen auf die Zahlung einer höheren Bargeldsumme geeinigt, die die Wormserin nun zahlen solle. Die 92-Jährige begab sich laut der Polizei umgehend zu ihrer Bank und entnahm ihre Ersparnisse in Höhe von 18 000 Euro aus dem Schließfach. Kurze Zeit später übergab die Frau einem Unbekannten das Geld an ihrer Haustüre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Telefonate schnell beenden

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: etwa 165 Zentimeter groß, kräftige Statur, dicker Bauch, glatt rasiertes Gesicht, kurze schwarze Haare, südländischer Phänotyp. Er trug einen Pullover mit roten Elementen.

Die Polizei rät, Telefonate, bei denen es zu ungewöhnlichen Forderungen und unglaubwürdigen Schilderungen kommt, so schnell wie möglich zu beenden. Bei Unsicherheiten sollen die Angerufenen anschließend rasch Angehörige oder Bekannte anrufen, um sich von dort die Geschichte bestätigen zu lassen oder Unterstützung zu finden. Auch die Polizei ist jederzeit ansprechbar, der Notruf der Polizei 110 darf in diesen Fällen ebenfalls angerufen werden. her