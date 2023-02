23-Jähriger unter Alkohol, ohne Führerschein und Versicherungsschutz in Worms unterwegs

Worms. Am Sonntagmorgen ist in Worms ein Mann ohne Führerschein unter dem Einfluss von Alkohol gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fiel einer Polizeistreife am Fischmarkt gegen 2.30 Uhr ein Pkw auf, welcher auffällige Schlangenlinien fuhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Folge der Kontrolle stellten die Beamten einen alkoholischen Geruch bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Der Fahrer besaß außerdem keinen Führerschein. Weiterhin wurde bei der Kontrolle des Fahrzeugs festgestellt, dass dieses weder versichert noch zugelassen ist.

Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Sein Fahrzeug wurde zudem sichergestellt. Den Heimweg musste er zu Fuß antreten.