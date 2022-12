Zwölfjährige Bernadette dank Viernheimer Hilfe operiert

Viernheim. Die zwölfjährige Bernadette aus dem Dorf Pano in Burkina Faso kann endlich wieder schmerzfrei laufen, wenn auch noch an Krücken. Das Mädchen aus Viernheims Partnergemeinde Silly litt an einem schwer deformierten Unterschenkel, der ihr besonders beim Laufen große Schmerzen verursachte. Abhilfe konnte nur eine Operation schaffen. Die Kosten in Höhe von 1500 Euro hat der Viernheimer

...