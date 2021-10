Viernheim. Die Viernheimer wob Gruppe ist auf Wachstumskurs. Im ersten Halbjahr 2021 verzeichnete sie nach eigenen Angaben eine Steigerung des Honorarumsatzes von 3,20 Millionen Euro auf 4,14 Millionen Euro. Die Experten für Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen (Business-to-Business/B2B) legten damit um 29 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 zu. Seit März des Vorjahres seien zudem zwölf neue Stellen – schwerpunktmäßig im Bereich der digitalen Leistungen – geschaffen worden, heißt es in einer Mitteilung.

Überwiegend im Homeoffice

Vorstand Matthias Specht führte die Steigerung in Corona-Zeiten vor allem auf „immer mehr erwünschte individuelle Lösungen von Unternehmen“ zurück. So sei vor allem die Nachfrage nach „virtuellen Events anstelle von Präsenz-Veranstaltungen und nach dem Aufbau oder Ausbau digitaler Plattformen stark gestiegen“. Hier sieht der Vorstand weitere Wachstumsmöglichkeiten, teilt das Unternehmen weiter mit und weist darauf hin, dass „diese sehr positive Entwicklung dank der Flexibilität aller wob Mitarbeiter“ überwiegend in Homeoffice-Arbeit erzielt wurde. red