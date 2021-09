Zwischen Trennung und Neubeginn

Viernheim. . Der Gesprächskreis „Trennung – Scheidung – Neubeginn“ trifft sich am Mittwoch, 22. September, 17 Uhr, im Museum der Stadt Viernheim (Eingang über die Weinheimer Straße 9). Geleitet wird das Treffen von Rechtsanwältin Patricia Neff und der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Maria Lauxen-Ulbrich. Es gelten die Corona-Regeln.

Das Angebot richtet sich an getrennt Lebende oder Geschiedene und an solche, die eine Trennung in Erwägung ziehen. Für die Anmeldung und Rückfragen steht das Gleichstellungsbüro zur Verfügung unter den Telefonnummern 06204/988-364 und 06204/988-361 oder per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de . red