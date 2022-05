Viernheim. Die Harfenistin Jelena Engelhardt und der Cellist Matthias Bantay, beide unterrichten an der städtischen Musikschule, veranstalten einen Konzertabend unter dem Titel „Après un rêve – zwischen Tag und Traum“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Musikalische Impressionen werden mit kurzweiliger, einfühlsamer Moderation durch die bekannte Rundfunkmoderatorin Sabine Weber durch den Abend begleitet, heißt es in der Ankündigung des Amtes für Kultur, Bildung und Soziales.

Werke von Fauré und Leoncavallo

Cellist Matthias Bantay unterrichtet an der städtischen Musikschule. © B. März

Der Künstler und die Künstlerin laden zur musikalischen Darbietung am Freitag, 20. Mai, um 19.30 Uhr in die Kulturscheune in Viernheim ein. Das Publikum darf sich auf Werke von Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns und Ruggiero Leoncavallo freuen, die unter anderem durch Werke von Maurice Ravel und Luigi Maurizio Tedeschi ergänzt werden. Auch unbekanntere Komponisten finden ihren Platz im Programm.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Lassen auch Sie sich durch die Klänge von Harfe und Cello verzaubern und begeben Sie sich gemeinsam mit den Musizierenden auf eine Traumreise“, heißt es in der Ankündigung weiter. red