Zweites Saisonrennen für die Damen in der 1. Bundesliga

Viernheim. Beim Staffelrennen am Donnerstag mussten sie noch zuschauen, am Samstag, 25. Juni, schwimmen, fahren und laufen sie um Plätze und Punkte: Die Bundesliga-Triathletinnen des TSV Amicitia Viernheim starten in Berlin in das zweite Rennen der Saison.

Weil die Rennen in der 1. Triathlon-Bundesliga im Rahmen der „Finals“ der deutschen Meisterschaften stattfinden, wird der Wettkampf im Fernsehen übertragen: Die Triathletinnen sind am Samstag ab 10.15 Uhr live in der ARD zu sehen.

Teamchef Peter Grüber (Mitte) wird in Berlin Ursula Trützschler, Nadine Klive, Kathrin Halter und Leana Bissig ins Bundesliga-Rennen schicken. © TSV Amicitia.

Auf die Triathletinnen des TSV Amicitia wartet in der Hauptstadt starke Konkurrenz: Angeführt von den beiden Olympia-Starterinnen Laura Lindemann und Annabel Knoll und der amtierenden deutschen Meisterin Lisa Tertsch, ist alles am Start, was im Triathlon Rang und Namen hat. Im Berliner Wettkampf – mit 750 Meter Schwimmen im Wannsee, 19,4 Kilometer Radfahren zum Olympiastadion und fünf Kilometer Laufen mit Ziel am Olympischen Platz – geht es nämlich nicht nur um Bundesliga-Punkte, sondern auch um die deutsche Einzel-Meisterschaft über die Sprintdistanz.

Das Viernheimer Team bilden Ursula Trützschler, Nadine Klive, Kathrin Halter und Leana Bissig, die beim ersten Saison-Wettkampf im Kraichgau mit Platz fünf einen großen Erfolg gefeiert haben. Rebecca Bierbrauer und Lea Cagol vertreten im freien Feld die Farben des TSV Amicitia. Teamchef Peter Grüber hat ein realistisches Ziel ausgegeben: „Auch mit dem fünften Platz im ersten Rennen der Saison wird sich an der Zielsetzung nichts ändern, unter die Top zehn zu kommen.“ Das Team aus Südhessen müsse sich in einem sehr starken Feld behaupten. Aber Grüber weiß: „In einer so ausgeglichenen Liga werden die Karten bei jedem Rennen neu gemischt.“

Weitere Teams in Trebgast aktiv

Auch in der 2. Bundesliga geht es an diesem Wochenende schon weiter. In Trebgast steigt am Sonntag, 26. Juni, das dritte Rennen der Saison. Gerade bei den Frauen, wo die Viernheimerinnen nach zwei souveränen Siegen die Tabelle anführen, könnte das Rennen spannend werden. Der TSV Amicitia tritt diesmal ohne Nina Heidemann, Kim Heidemann und Franziska Schildhauer an, die bisher zweimal die ersten drei Plätze belegt haben. Viernheims Farben werden von Sophia Stößer, Raja Neumann, Anja Strobl und Delia Blaess vertreten. Bei den Männern sind Steffen Kundel, Jan Werner, Nico Steißlinger, Björn Geizenauer und Marius Manger für den Start über die Sprintdistanz gemeldet. Der Startschuss in Oberfranken ist um 9 Uhr für die Herren und um 9.45 Uhr für die Damen. su